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Коттеджи в Municipality of Nafpaktia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в подлость, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
подлость, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
€250,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Лестница, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Лестница, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000

Параметры недвижимости в Municipality of Nafpaktia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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