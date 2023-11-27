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Виллы в Municipality of Messini, Греция

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месини, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Messini, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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