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Квартиры с видом на море в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 3 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

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