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Виллы с бассейном в Municipality of Lagadas, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Доркас, Греция
Вилла 5 комнат
Доркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Периволаки, Греция
Вилла 8 комнат
Периволаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Lagadas, Греция

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