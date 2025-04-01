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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Kropia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$232,755
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Marina, Греция
Число комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$279,387
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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