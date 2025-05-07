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Квартиры с бассейном в Municipality of Kifisia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,32 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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