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Квартиры с видом на горы в Municipality of Kifisia, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$779,940
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 170 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$547,965
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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