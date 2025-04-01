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Таунхаусы с видом на море в Каламата, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$431,004
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$441,516
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Каламата, Греция

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