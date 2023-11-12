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Таунхаусы в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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