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Коттеджи с видом на горы в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Каламата, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$104,374
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Каламата, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов