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Квартиры в Каламате, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Каламата, Греция
Квартира 6 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
​Роскошные апартаменты предлагаются на продажу через наше агентство в четырехэтажном здании,…
$465,097
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с гаражом
Недорогая
Элитная
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