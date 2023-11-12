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Квартиры в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Нижняя каракуль, Греция
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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