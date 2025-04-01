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Квартиры с гаражом в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Каламата, Греция
Квартира 6 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
В нашем офисе предлагаются к продаже роскошные апартаменты в четырехэтажном здании, располож…
$391,967
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Параметры недвижимости в Каламата, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов