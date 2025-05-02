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Квартиры с видом на горы в Municipality of Ilion, Греция

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$273,800
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilion, Греция

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