Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Glyfada
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Municipality of Glyfada, Греция

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти