Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Galatsi
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Galatsi, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Девятый эта…
$589,737
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти