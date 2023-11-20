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Коттеджи в Municipality of Fyli, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright в Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright
Municipality of Fyli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- West Attica: Ano Liosia 135 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€115,000

Параметры недвижимости в Municipality of Fyli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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