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Коттеджи в Municipality of Fyli, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Fyli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Bedrooms, 3 Bath…
$524,414
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Параметры недвижимости в Municipality of Fyli, Греция

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