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Жильё в Municipality of Fyli, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 63 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон открыв…
€77,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright в Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright
Municipality of Fyli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- West Attica: Ano Liosia 135 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€115,000

Параметры недвижимости в Municipality of Fyli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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