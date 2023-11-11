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Таунхаусы в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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