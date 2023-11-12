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Земельные участки в Municipality of Ermionida, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13658 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€158,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kilada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kilada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В потрясающе красивом местечке Киллада, расположенном неподалеку от Порто Хели, продается зе…
€5,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Douroufi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, распложенный в живописной прибрежной зоне. Это…
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с площадью 16000 кв.м. Этот великолепный участок примечателен св…
€2,80 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается уникальный участок с беспрецедентным расположением, находящийся на вершине Холма м…
€4,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок, с очень удобным расположением, всего лишь в 200 метрах от порта Коста и в…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Внимание! Продаются два участка площадью по 2000 кв.м каждый. Очень удобное расположение, та…
€700,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок, расположенный восточнее Порто Хели, в тихом заливе Петрофоаласс…
€2,40 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ermioni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, расположенный в прибрежной зоне Петрофаласса, …
€9,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу предлагаются 3 участка по 40 соток каждый в превосходном месте Верверунда в Порто…
€900,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в районе Агиос Эмилианос, муниципалитета Порто Хели. Рядом находится такой…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок ,с постройками, который может быть использован под…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построит 202 кв.м расположен в Порто хели
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Douroufi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Краниди
€260,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На терр…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 114000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На т…
€15,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 56000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€10,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14.000 кв.м. Земельный участок расположен вгородеКраниди
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 44600 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
€850,000
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