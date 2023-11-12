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Греция
Земельные участки
Municipality of Corinth
Земельные участки в Municipality of Corinth, Греция
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16 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 365 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории подв…
€270,000
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Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
1
1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
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Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участ…
€11,00 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
форма, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€52,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
1
1
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
€125,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Assos, Греция
1
1
Участок в которым есть возможность построит 240 кв.м расположен в районе Врахати В наличие и…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Лехео
€880,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Assos, Греция
1
1
Участок в которым есть возможность построит 400 кв.м расположен в районе Лехео
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lecheo, Греция
1
1
Кемпинг на продажу! Кемпинг расположен в районе Лехео - Коринфия. Он расположен на пляже, на…
€3,68 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
€500,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Lecheo, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5512 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€700,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Lecheo, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 18445 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Участок расположе…
€2,52 млн
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