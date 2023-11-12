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Отели в Municipality of Corinth, Греция

коммерческая недвижимость
9
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4 объекта найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Отель 1 комната с furnishings в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 415 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lecheo, Греция
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
€850,000
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