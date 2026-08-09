Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Corinth
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Municipality of Corinth, Греция

;
коммерческая недвижимость
6
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти