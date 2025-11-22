Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Municipality of Athens
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Municipality of Athens, Греция

2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
Acropolis View.  I am pleased to present a unique and exceptional apartment opportunity i…
$400,000
Частный продавец
Языки общения
English
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

