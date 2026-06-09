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Многоуровневые квартиры в Municipality of Athens, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$386,303
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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