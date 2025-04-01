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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Argos and Mykines, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море в Astros Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море
Astros Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$297,467
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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