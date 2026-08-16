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Таунхаусы в Municipality of Argos and Mykines, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Мили, Греция
Таунхаус
Мили, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$171,203
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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