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Земельные участки в Municipality of Andritsaina and Krestena, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€100,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Имеет вид на море.…
€210,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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