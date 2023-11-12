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Земельные участки в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Килини, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 56161 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори Миртутион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Неохори Килинис
€1,85 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
€150,000
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