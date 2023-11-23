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Земельные участки в Municipality of Aigialeia, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Диакоптон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Municipality of Aigialeia, Греция
Земельные участки
Municipality of Aigialeia, Греция
Площадь 1 800 м²
Ref: 1139 - For sale Aigiou land total area 1800 sq.m. Price: 108.000 € George Kostakis You…
€108,000
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Земельные участки 1 комната в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок находится в …
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1508 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Перистера, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Перистера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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