Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Aigialeia
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipality of Aigialeia, Греция

Municipal Unit of Diakopto
9
Municipal Unit of Aegio
3
Коттедж Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Chrysanthi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Chrysanthi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$172,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Platanos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Platanos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$500,997
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$293,902
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$146,124
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти