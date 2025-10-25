Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

однокомнатные
5
двухкомнатные
6
трехкомнатные
6
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Apartment A1– Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A1 at Aura Residen…
$249,492
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
Apartment D2 – Aura Residence, Agios Dimitrios on the 4TH FLOOR OF THE BUILDING Descripti…
$266,898
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Apartment A2 – Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A2 at Aura Reside…
$266,898
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти