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Квартиры с террасой в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция Предлагаются апарта…
$326,607
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

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