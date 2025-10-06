Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

однокомнатные
3
двухкомнатные
5
трехкомнатные
6
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$380,393
