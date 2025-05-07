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Квартиры с террасой в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция Проект включае…
$612,734
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция Предлагаются апартаменты с бассейнами и сад…
$572,088
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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