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Квартиры с бассейном в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 164 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$898,663
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 171 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$932,063
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
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