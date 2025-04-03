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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Aegina, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Кипсели, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Кипсели, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с бассейном
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов