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Квартиры с бассейном в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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