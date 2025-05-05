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Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Velos, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$142,993
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$219,186
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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