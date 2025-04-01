Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Solygeia
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Solygeia, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$197,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,677
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$406,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов