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Квартиры с видом на горы в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$193,093
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$122,118
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов