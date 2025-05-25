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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$359,937
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$292,248
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Халикоунас, Греция
Коттедж 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Stroggili, Греция
Коттедж 5 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$553,184
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$520,828
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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