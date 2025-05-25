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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$759,934
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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