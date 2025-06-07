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Виллы с бассейном в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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