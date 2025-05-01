Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Keratea
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipal Unit of Keratea, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
$237,750
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Municipality of Lavreotiki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$480,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти