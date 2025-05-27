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Виллы в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Mesokomo, Греция
Вилла
Mesokomo, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$193,747
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Вилла в Адам, Греция
Вилла
Адам, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$364,701
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalindi, Греция

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