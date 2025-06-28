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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,74 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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