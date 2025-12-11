Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Municipal Unit of Ermioni, Греция

виллы
9
коттеджи
5
2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 348 м²
Роскошная прибрежная резиденция 348 м² в Эрмиони. Описание недвижимости В живописной Э…
$2,55 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,76 млн
