Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Dafni
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Municipal Unit of Dafni, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
€320,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dafni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти