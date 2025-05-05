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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

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