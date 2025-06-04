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Виллы с террасой в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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