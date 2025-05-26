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Таунхаусы с бассейном в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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